Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon, samedi 9 mars 2024.

Avis à tous les gourmands ! Le Salon du Chocolat & des Gourmandises (7e édition) est de retour pour le plus grand bonheur de nos papilles. Rendez-vous incontournable des gourmands, il attire chaque année plus de 3.000 visiteurs qui trouvent leur bonheur parmi les nombreuses spécialités.Familles

Avalanche de chocolat sous toutes ses formes, divins macarons, thés raffinés, pralines, pâtisseries et biscuits artisanaux… Les artisans locaux sont mis à l’honneur, et quelques-unes des grandes pointures françaises font aussi tous les ans le déplacement pour retrouver le public eurélien. EUR.

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Rue René et Jean Lefèvre

Rue René et Jean Lefèvre
Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

