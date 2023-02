Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon Maintenon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Maintenon Avalanche de chocolat sous toutes ses formes, divins macarons, thés raffinés, pralines, pâtisseries et biscuits artisanaux… Les artisans locaux sont mis à l’honneur, et quelques-unes des grandes pointures françaises font aussi tous les ans le déplacement pour retrouver le public eurélien. Avis à tous les gourmands ! Le Salon du Chocolat & des Gourmandises (6e édition) est de retour pour le plus grand bonheur de nos papilles. Rendez-vous incontournable des gourmands, il attire chaque année plus de 3.000 visiteurs qui trouvent leur bonheur parmi les nombreuses spécialités. les4saisons.maintenon@gmail.com +33 6 89 01 77 00 Les 4 saisons de Maintenon

