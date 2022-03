Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon Maintenon Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Maintenon

Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon, 5 mars 2022, Maintenon. Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon

2022-03-05 – 2022-03-06

Maintenon Eure-et-Loir 0 EUR 0 Le Salon du Chocolat est de retour avec ses exposants d’exception (chocolatiers, confiseurs, biscuitiers, apiculteurs, confituriers…) prêts à vous faire saliver avec leurs spécialités toutes plus délicieuses les uns que les autres. L’invité d’honneur, le champion du monde de pâtisserie Michaël Azouz, animera tout au long du weekend des conférences pour vous révéler tous les secrets du chocolat ! Avis à tous les gourmands ! Il est de retour pour le plus grand bonheur de nos papilles. les4saisons.maintenon@gmail.com +33 6 89 01 77 00 https://www.facebook.com/pg/AssoLes4Saisons/about/ Le Salon du Chocolat est de retour avec ses exposants d’exception (chocolatiers, confiseurs, biscuitiers, apiculteurs, confituriers…) prêts à vous faire saliver avec leurs spécialités toutes plus délicieuses les uns que les autres. L’invité d’honneur, le champion du monde de pâtisserie Michaël Azouz, animera tout au long du weekend des conférences pour vous révéler tous les secrets du chocolat ! Salon du chocolat et des gourmandises

Maintenon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Maintenon Autres Lieu Maintenon Adresse Ville Maintenon lieuville Maintenon Departement Eure-et-Loir

Maintenon Maintenon Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maintenon/

Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon 2022-03-05 was last modified: by Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon Maintenon 5 mars 2022 Eure-et-Loir Maintenon

Maintenon Eure-et-Loir