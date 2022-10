Salon du Chocolat et des douceurs Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Tarbes

Salon du Chocolat et des douceurs Tarbes, 12 novembre 2022, Tarbes. Salon du Chocolat et des douceurs

Place Marcadieu TARBES à la Halle Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES Place Marcadieu

2022-11-12 – 2022-11-13

TARBES Place Marcadieu

Tarbes

Hautes-Pyrnes Le Lions Club de Tarbes Adour vous invite à passer un week-end gourmand autour du chocolat et autres douceurs comestibles : un rendez-vous annuel incontournable et très attendu organisé au profit de l’enfance défavorisée de notre département. Horaires d’ouverture :

– Samedi 10h à 19h

– Dimanche 10h à 18h Au programme :

– Tombola tirage au sort en direct

– Concours de dessin pour les enfants

– Démonstration : atelier animation fontaine à chocolat

– Présence du lycée des métiers restauration Lautréamont Tarbes et de ses élèves avec leurs professeurs de pâtisserie

– Dégustation

– Achat cadeau chez nos 20 exposants +33 6 10 88 48 34 https://www.facebook.com/Lions-Club-Tarbes-Adour-121628195906242 TARBES Place Marcadieu Tarbes

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Tarbes Autres Lieu Tarbes à la Halle Marcadieu Adresse Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES Place Marcadieu Ville Tarbes lieuville TARBES Place Marcadieu Tarbes Departement Hautes-Pyrnes

Tarbes à la Halle Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Salon du Chocolat et des douceurs Tarbes 2022-11-12 was last modified: by Salon du Chocolat et des douceurs Tarbes Tarbes à la Halle Marcadieu 12 novembre 2022 Hautes-Pyrnes Place Marcadieu TARBES à la Halle Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrnes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrnes