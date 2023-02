Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2023 Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne 3 Le 4ème Salon du chocolat et des douceurs sucrées organisé par le club Kiwanis St-Quentin se tiendra le samedi 11 et le dimanche 12 mars de 10h à 18h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin !

Entrée : 3€.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Une trentaine d’exposants proposeront leurs douceurs sucrées : bonbons, cannelés et toutes sortes de chocolats. Les recettes récoltées serviront cette année à financer un projet porté par une association locale. tourisme@saint-quentin.fr https://www.facebook.com/kiwanissq02 Saint-Quentin

