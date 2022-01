Salon du chocolat et des douceurs sucrées 2022 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Les 26 et 27 mars aura lieu au Palais de Fervaques le salon du chocolat et des douceurs sucrées. Entre 20 et 25 exposants proposeront leurs douceurs sucrées : bonbons, cannelés et toutes sortes de chocolats . Les recettes serviront cette année à financer en partie un véhicule pour l'association « Les guides guide soleil de JKimmy Fankourou », association qui prend en charge durant les vacances scolaires des enfants.

