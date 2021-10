Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier SALON DU CHOCOLAT ET DES DÉLICES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

SALON DU CHOCOLAT ET DES DÉLICES Montpellier, 27 novembre 2021, Montpellier. SALON DU CHOCOLAT ET DES DÉLICES Montpellier

2021-11-27 – 2021-11-28

Montpellier Hérault 2 2 EUR La nouvelle édition du salon du Chocolat et des Délices 2021 aura lieu les 27 et 28 novembre 2021 dans la Salle Fernand Pelloutier de Montpellier. Organisé par l’association Kiwanis, les recettes de ce salon du chocolat seront entièrement reversées à la Fondation Maladies Rares pour le financement de projets de recherche dans le domaine du diagnostic et de la thérapie génique. Durant le salon, les enfants auront gratuitement accès à un espace de maquillage et à une fontaine à chocolat. Vous pourrez y déguster, outre du chocolat sous toutes ses formes, nougat, miel, confitures, cookies cuits sur place et des produits de Madagascar, Champagne et vins d’Alsace. Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. La nouvelle édition du salon du Chocolat et des Délices 2021 aura lieu les 27 et 28 novembre 2021 dans la Salle Fernand Pelloutier de Montpellier. +33 1 58 14 22 81 La nouvelle édition du salon du Chocolat et des Délices 2021 aura lieu les 27 et 28 novembre 2021 dans la Salle Fernand Pelloutier de Montpellier. Organisé par l’association Kiwanis, les recettes de ce salon du chocolat seront entièrement reversées à la Fondation Maladies Rares pour le financement de projets de recherche dans le domaine du diagnostic et de la thérapie génique. Durant le salon, les enfants auront gratuitement accès à un espace de maquillage et à une fontaine à chocolat. Vous pourrez y déguster, outre du chocolat sous toutes ses formes, nougat, miel, confitures, cookies cuits sur place et des produits de Madagascar, Champagne et vins d’Alsace. Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. Montpellier

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier