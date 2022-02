Salon du Chocolat et de la Gourmandise Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

La 12è édition du salon du chocolat et de la gourmandise se déroulera les samedi 19 (11h-19h) et dimanche 20 mars 2022 ( 10h-18h) à l’espace Concorde. Venez goûter de nombreux et surprenants produits gourmands. ### Concours de sculptures en chocolat Vous découvrirez le savoir-faire d’artisans et de jeunes professionnels issus des centres de formation de la région, opposés dans un concours de sculptures en chocolat. ### Animations * Un saltimbanque et échassiers parcourront les allées * un espace d’animation dédié aux jeux traditionnels flamands, * petite restauration. _Les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre le cancer pédiatrique, à travers l’association Choisir l’espoir._ Tarifs : 4 €, étudiants 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

La 12è édition du salon du Chocolat et de la Gourmandise se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 à l'espace Concorde.

