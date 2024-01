Salon du chocolat et de la gourmandise #13 Salle Vox La Bassée, samedi 3 février 2024.

Salon du chocolat et de la gourmandise #13 Le rendez-vous des petits et des grands gourmands revient pour sa 13ème édition, organisé par le Lions Club de la Bassée les Weppes. 3 et 4 février Salle Vox tarifs: 3€ l’entrée

Gratuit pour les moins de 12 ans.

ateliers: 3€

Découvrez un large choix de chocolats, autres gourmandises sucrés et boissons. Nos artisans ont hâte de vous faire découvrir leurs créations.

Retour de l’atelier Chocolat pour les enfants où ils auront la joie de repartir avec leur sujet en chocolat

Cette année de nombreuses nouveautés

☕️ Bar à chocolat chaud maison accompagné de ses gourmandises

Bar à bonbons

un nouvel atelier pour toute la famille, confectionnez votre eau detox et repartez avec votre bouteille

Et de nouveaux exposants …

Participez à notre tombola et tentez de gagner l’une des 2 pièces en chocolat fabriqué par des maîtres chocolatiers.

Buvette et petite restauration ( croque et sandwich ) sur place

Les bénéfices seront reversés aux actions sociales du Lions club.

