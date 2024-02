Salon du Chocolat et de la Gastronomie Avenue François Mitterrand Le Creusot, samedi 16 mars 2024.

Salon du Chocolat et de la Gastronomie 2024, événement incontournable organisé par le Lions Club Le Creusot. Retrouvez de nouveaux chocolatiers et exposants, le CIFA Jean Lameuloise et ses apprentis… avec une chance de gagner une pièce en chocolat tout au long de ce week-end.

Le Salon du Chocolat et de la Gastronomie accueillera cette année, non seulement des chocolatiers de renom (Aux Buchettes du Morvan – L.Gautheron, À la Mine du Chocolat, Les Chocolats Dufoux, La Sucrerie – G.Loudet, Pâtisserie Jeannot par Charles GROS, Les Gourmandises de Lucie, Le Chocolat’in, Julien Duriaux, Coup de cœur Coralie Chateigner, Patrice Chevalier chocolatier), pour le plus grand plaisir de vos papilles, mais aussi un apiculteur (Le Champs du Bois), Pâtes à tartiner (Simply Sweet), Le Bocal Bigourdan des produits du terroir, Escarg’Holala Elevage d’escargots, un brasseur artisanal (Autre Monde), un caviste (Au Monde du Vin)).

Démonstrations de cuisine par Mathéo Bouthenet, finaliste 2022 du Concours des Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs le samedi et le dimanche à partir de 16h00.

Présence de Miss Bourgogne 2023 et de Miss Saône-et-Loire 2024.Ce salon 2024 sera également associé à un dépistage gratuit du diabète et la présence de l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole.

L’ensemble des bénéfices réalisés durant cet événement seront intégralement reversés à « Enfants Cancers Santé ». Tombola / buvette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Avenue François Mitterrand Alto

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jean-philippe.roussat@outlook.fr

