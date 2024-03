Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard, samedi 23 mars 2024.

Dimanche

Les saveurs du chocolat, les arômes enivrants des vins, et la richesse des produits locaux se donnent rendez-vous les 23 et 24 mars 2024 au Manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir pour un événement incontournable le Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie.

Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie à Couture-sur-Loir. Ateliers sur le chocolat, exposition de tableaux. Dimanche chasse aux œufs à 11h et 15h, restauration sur place le dimanche midi par l’association, spectacle de bulles intitulé « Musarder en bullant », jeux de bulles. 33 3 EUR.

Couture-sur-Loir

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire lesamisduniclos@gmail.com

