Salon du chocolat de Sedan Sedan, samedi 16 mars 2024.

Salon du chocolat de Sedan Sedan Ardennes

Organisé par le Rotary Club de Sedan, le salon trans-frontalier du chocolat en Ardenne se déroulera à Sedan, salle Marcillet, les 16 et 17 mars prochain.Des artisans chocolatiers venus de toute la France mais aussi de Belgique exposent leurs produits. L’année dernière, le salon présentait plus de 200 variétés de chocolats.Entre pralinés, spéculos et Madagascar, venez avec nous plonger dans le chocolat !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Salle Marcillet

Sedan 08200 Ardennes Grand Est rotarysedan@free.fr

L’événement Salon du chocolat de Sedan Sedan a été mis à jour le 2024-02-12 par Ardennes Tourisme