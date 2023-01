Salon du chiot Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-22 18:30:00

Côtes-d’Armor Un événement pour les passionnés du monde canin où de nombreux chiots pourront être admirés sans modération. Il y en aura pour tous, de nombreuses races seront représentées. Les éleveurs qui se rassembleront viendront des 4 coins de l’hexagone. Tous sont des éleveurs naisseurs producteurs. Pas d’animaux d’importation ou issu de négoce au sein du salon. Nous tenons tout particulièrement à cette précision qui n’échappera certainement pas aux nombreux passionnés du monde canin. Un vétérinaire habilité par la Direction des Services Vétérinaires contrôlera la santé et l‘origine des animaux. Il n’y aura pas de séances de confirmation canine au sein du salon du chiot, ni de concours de beauté canine. Notons à notre grand regret que, pour des raisons sanitaires dues au bas âge de nos petits amis présents sur le salon, les chiens des visiteurs ne seront pas admis. Ceci, par respect des directives de la direction des services vétérinaires et pour protéger les chiots. Contribuer à une meilleure connaissance du meilleur ami de l’homme, ressentir l’émotion du plaisir des yeux et surtout se sentir envahi d’un grand bonheur lorsque l’on passe à l’adoption d’un animal familier, sont sans nul doute les raisons d’être du Salon du Chiot. Vous souhaitez adopter ? téléchargez dès maintenant l’attestation de connaissances obligatoire sur notre site internet www.salonsduchiot.fr LISTE DES RACES PRESENTEES (sous réserves) : Akita, Beagle, Berger Américain, Berger Australien, Berger de Beauce, Berger des Shetland, Bichon Frisé, Bichon Havanais, Border Collie, Boston Terrier, Bouledogue Français, Bulldog Continental, Cairn Terrier, Cane Corso, Carlin, Cavalier King Charles, Chihuahua, Cocker Anglais, Coton de Tulear, Epagneul Tibetain, Eurasier, Golden Retriever, Jack Russel, Kishu, Labrador, Leonberg, Lhassa Apso, Malamute, Old English Bulldog, Petit Levrier Italien, Pomsky, Saint Bernard, Samoyède, Shiba Inu, Shih Tzu, Siberian Husky, Spitz, Spitz Japonais, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Bresilien, Yorkshire. RACES CHATONS (sous réserves) : Maine Coon, Ragdoll, Sacre de Birmanie, Sphynx. passionchiots@gmail.com +33 2 23 41 29 14 Rue Pierre de Coubertin Palais des Congrès et des Expositions Saint-Brieuc

