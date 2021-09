Salon du chiot et chaton Parc des Expositions de Rouen, 4 septembre 2021, Le Grand-Quevilly.

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Parc des Expositions de Rouen

Les 4 et 5 septembre 2021, Ioupsi & Joke organisent la quatrième édition du Salon du chiot et de quelques chatons au Parc des Expositions de Rouen. Le salon Ioupsi & Joke, c’est : – une partie expo pour découvrir l’univers des chiens et des chats, le village des chiots (et quelques chatons) avec de nombreuses races et – des centaines de chiots présentés au public, – des accessoires tendances, – un espace snacking (crêpes, paninis, boissons…) Rendez-vous le 4 et 5 septembre de 10h à 18h30 dans le hall 8 du Parc des Expositions de Rouen (accès via l’entrée jardin) ! Toutes les informations ici : [[https://chiot-et-chaton.fr/salonduchiot/salon-du-chiot-Rouen-2021.php](https://chiot-et-chaton.fr/salonduchiot/salon-du-chiot-Rouen-2021.php)](https://chiot-et-chaton.fr/salonduchiot/salon-du-chiot-Rouen-2021.php)

Entrée payante : adulte et enfant + de 11 ans : 7 € / Enfant de 3 à 11 ans, handicapés : 3 € / Enfant moins de 3 ans : gratuit / Pass Famille : 17 €

Parc des Expositions de Rouen 46 Avenue des Canadiens 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



