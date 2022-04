SALON DU CHIOT Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

SALON DU CHIOT Épinal, 14 mai 2022, Épinal. SALON DU CHIOT CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint-Dié Épinal

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:30:00 CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint-Dié

Épinal Vosges 6.5 EUR Un événement pour les passionnés du monde animalier qui pourront découvrir sans modération et durant les deux jours pleins, le monde merveilleux des chiots.

Les professionnels du secteur animalier sélectionnés, vous permettront de passer un agréable moment de partage, de convivialité et de vous accompagner dans vos recherches concernant nos amis à quatre pattes, en vous proposant notamment une grande diversité de races de chiots et de chatons, d’accessoires, de conseils et de spécialistes.

Avant l’ouverture du salon, un contrôle est réalisé par un vétérinaire de la région pour s’assurer de la bonne santé des animaux présentés. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Pour des raisons sanitaires dues aux bas âges de nos petits amis présents sur le salon, les animaux des visiteurs ne seront pas admis, ceci par respect des directives de la direction des services vétérinaires du département, afin de protéger les chiots exposés. Nous comptons sur la compréhension de chacun.

contact@eventscom.fr +33 9 54 40 36 38 http://www.salon-du-chiot.com/

CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de Saint-Dié Épinal

