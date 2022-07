Salon du Chiot Dole, 15 octobre 2022, Dole.

Salon du Chiot

Dolexpo Dole Jura

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-16 18:30:00

Jura

EUR 3 6.5 Un événement pour les passionnés du monde animalier qui pourront découvrir sans modération et durant les deux jours pleins, le monde merveilleux des chiots.

Les professionnels du secteur animalier sélectionnés, vous permettront de passer un agréable moment de partage, de convivialité et de vous accompagner dans vos recherches concernant nos amis à quatre pattes, en vous proposant notamment une grande diversité de races de chiots et de chatons, d’accessoires, de conseils et de spécialistes.

+33 9 54 40 36 38

dernière mise à jour : 2022-07-26 par