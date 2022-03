Salon du Chiot Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Auxerre Yonne Auxerre 6.5 EUR Pour le plaisir de tous, de nombreux bébés chiots seront présents durant le week-end des 23 et 24 avril 2022 à AUXERREXPO.

Ainsi chacun pourra découvrir de nombreuses races. Un événement pour les passionnés du monde canin où de nombreux chiots pourront être admirés sans modération.

Les éleveurs qui se rassembleront viendront des 4 coins de l’hexagone.

Tous sont des éleveurs naisseurs producteurs. Pas d’animaux d’importation ou issus de négoce au sein du salon. Nous tenons tout particulièrement à cette précision qui n’échappera certainement pas aux nombreux passionnés du monde canin. TARIF :

6,5€/personne

3€ pour les enfants de 2 à 11 ans

