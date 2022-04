SALON DU CHEVAL, 11 novembre 2022, .

SALON DU CHEVAL

2022-11-11 – 2022-11-11

Le Salon du Cheval d’Angers revient au Parc des Expositions les 11, 12 et 13 novembre 2022.

Pour sa 5ème édition en novembre dernier, ce sont plus de 21.000 visiteurs qui sont venus à la rencontre des 190 exposants de tous les secteurs du monde du cheval. Ils ont pu profiter, cette année encore, d’un programme en carrières riche et varié, de 4 jours de Concours de Saut d’Obstacles (CSO), de l’espace « A cheval vers l’avenir » où ils ont découvert et testé les solutions durables et d’avenir pour la filière, sans oublier les conférences ou les toutes nouvelles émissions TV du Salon auxquelles ils pouvaient assister sur l’Agora du Salon.

Ils n’ont pas manqué, non plus, de venir encourager les candidats du grand concours de performances équestres, Etoiles Equestres 2021, et d’en élire les lauréats, à l’occasion de deux soirées exceptionnelles clôturées par les spectacles de Frédéric Pignon et Magali Delgado !

Retrouvez le Salon du Cheval et Etoiles Equestres 2021 sur : https://www.salon-cheval-angers.com/ et sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/salon.cheval.angers, https://www.instagram.com/etoilesequestres/

Le Salon du Cheval d’Angers revient au Parc des Expositions les 11, 12 et 13 novembre 2022.

Pour sa 5ème édition en novembre dernier, ce sont plus de 21.000 visiteurs qui sont venus à la rencontre des 190 exposants de tous les secteurs du monde du cheval. Ils ont pu profiter, cette année encore, d’un programme en carrières riche et varié, de 4 jours de Concours de Saut d’Obstacles (CSO), de l’espace « A cheval vers l’avenir » où ils ont découvert et testé les solutions durables et d’avenir pour la filière, sans oublier les conférences ou les toutes nouvelles émissions TV du Salon auxquelles ils pouvaient assister sur l’Agora du Salon.

Ils n’ont pas manqué, non plus, de venir encourager les candidats du grand concours de performances équestres, Etoiles Equestres 2021, et d’en élire les lauréats, à l’occasion de deux soirées exceptionnelles clôturées par les spectacles de Frédéric Pignon et Magali Delgado !

Retrouvez le Salon du Cheval et Etoiles Equestres 2021 sur : https://www.salon-cheval-angers.com/ et sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/salon.cheval.angers, https://www.instagram.com/etoilesequestres/

dernière mise à jour : 2022-04-24 par