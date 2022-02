Salon du chat – Les 5 et 6 mars Salle polyvalente et dojo Balma Catégories d’évènement: Balma

du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Salle polyvalente et dojo

Consacré aux félins, avec des chats de race venus des 4 coins de l’Europe. Entrée payante

Organisé par Le Cercle Félin du Languedoc Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T18:00:00

