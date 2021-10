SALON DU CHAMPIGNON Vigneux-de-Bretagne, 24 octobre 2021, Vigneux-de-Bretagne.

SALON DU CHAMPIGNON 2021-10-24 – 2021-10-24 Ecomusée 81 rue Anne de Bretagne

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne

Cette année encore l’Ecomusée va proposer son Salon du champignon, avec l’aide des bénévoles et de JL Potin un expert en mycologie des Amis de la Forêt (Le Gâvre), les visiteurs pourront découvrir de multiples familles parfois inconnues.

Vous découvrirez tout sur les champignons, leurs usages, les dangers mais aussi des conseils sur la reconnaissance de ces derniers.

Pour rendre la journée festive, vous retrouverez les châtaignes grillées et les crêpes et galette, pains cuits au feu de bois pour le côté restauration!

Tarif: 3€ par personne / gratuit pour les enfants

Infos: 02.40.57.14.51

Amateurs de champignons et de châtaines grillées, ce salon est pour vous

http://www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/

dernière mise à jour : 2021-10-18 par