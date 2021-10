Meaulne-Vitray Meaulne-Vitray Allier, Meaulne-Vitray Salon du Champignon Meaulne-Vitray Meaulne-Vitray Catégories d’évènement: Allier

Salon du Champignon Meaulne-Vitray, 24 octobre 2021, Meaulne-Vitray. Salon du Champignon 2021-10-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 18:00:00 Salle Alain Fournier Le Bourg

Meaulne-Vitray Allier Meaulne-Vitray Venez faire déterminer vos cueillettes ou initiez vous!

Salon du Champignon à la Salle Alain Fournier de Meaulne, le Dimanche 24 Octobre 2021.

Entrée gratuite, Pass’ sanitaire obligatoire et application des gestes barrières. mairie.meaulne@orange.fr +33 4 70 06 95 34 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

