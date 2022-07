Salon du champignon Labergement-Sainte-Marie, 1 octobre 2022, Labergement-Sainte-Marie.

Salon du champignon

Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs

2022-10-01 – 2022-10-02

Labergement-Sainte-Marie

Doubs

Chaque année, près de 400 espèces sont présentées au public. Des mycologues avertis se tiennent à votre disposition et répondront à toutes vos questions sur la détermination des espèces, leur toxicité, les confusions possibles…

Une exposition pédagogique, réalisée par la Société Mycologique de France, permet aux novices d’en savoir plus sur le monde si complexe des champignons.

Le dimanche, le salon sera parsemé de divers stands ludiques et interactifs pour petits et grands afin de mieux connaître le monde si riche des champignons.

L’association Les Plantes Compagnes présente une exposition sur les baies et petits fruits de l’automne.

6,50€ /ad, 4€ (5-14 ans). L’entrée au salon permet également l’accès à toutes les expositions de la Maison de la Réserve.

info@maisondelareserve.fr +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/

