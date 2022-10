Salon du Champignon et la Forêt

2022-10-29 – 2022-10-30 EUR Comme chaque année, présentation de champignons fraîchement ramassés par les bénévoles de la Société mycologique auxerroise. Venez les découvrir et poser vos questions à ces passionnés !

L’occasion de découvrir l’extraordinaire biodiversité des champignons présents dans notre région

et d’apprendre à mieux les reconnaître, à l’œil nu ou à la loupe binoculaire. +33 3 86 72 96 40 dernière mise à jour : 2022-10-21 par

