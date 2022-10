SALON DU CHAMPIGNON À ST GILDAS DES BOIS Saint-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Saint-Gildas-des-Bois Salon du champignon Samedi 29 octobre de 9h à 12h – réservé aux groupes (gratuit)

Samedi 29 octobre de 14 h à 19 h

Dimanche 30 octobre de 10 h à 19h

Animations et expositions permanentes 2€ : participation Organisation : A.M.G. Association Mycologique Gildasienne 02 40 01 42 61

amg.assoc@free.fr Salle des Petits Moulins Route de Guenrouët Saint-Gildas-des-Bois

