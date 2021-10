Salon du champignon 2021 Pau, 17 octobre 2021, Pau.

Salon du champignon 2021 2021-10-17 – 2021-10-17 Salle Gaston Bonheur 136 Avenue de Buros

Pau Pyrénées-Atlantiques

Après l’annulation de l’édition 2020, le traditionnel Salon du Champignon accueillera de nouveau cette année tous les passionnés de Nature. L’occasion de voir toute la diversité du règne fongique grâce à une exposition unique de près de 300 espèces collectées dans notre région les jours précédant le Salon ; l’opportunité également de discuter avec les membres passionnés de l’association et d’en savoir plus sur l’écologie, la toxicité, la comestibilité.

Le Salon est gratuit, ouvert à tous les amateurs ou simplement curieux de découvrir et d’apprendre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes. Vous pouvez nous amener vos cueillettes pour identification et exposition.

Après l’annulation de l’édition 2020, le traditionnel Salon du Champignon accueillera de nouveau cette année tous les passionnés de Nature. L’occasion de voir toute la diversité du règne fongique grâce à une exposition unique de près de 300 espèces collectées dans notre région les jours précédant le Salon ; l’opportunité également de discuter avec les membres passionnés de l’association et d’en savoir plus sur l’écologie, la toxicité, la comestibilité.

Le Salon est gratuit, ouvert à tous les amateurs ou simplement curieux de découvrir et d’apprendre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes. Vous pouvez nous amener vos cueillettes pour identification et exposition.

+33 6 89 50 63 17

Après l’annulation de l’édition 2020, le traditionnel Salon du Champignon accueillera de nouveau cette année tous les passionnés de Nature. L’occasion de voir toute la diversité du règne fongique grâce à une exposition unique de près de 300 espèces collectées dans notre région les jours précédant le Salon ; l’opportunité également de discuter avec les membres passionnés de l’association et d’en savoir plus sur l’écologie, la toxicité, la comestibilité.

Le Salon est gratuit, ouvert à tous les amateurs ou simplement curieux de découvrir et d’apprendre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes. Vous pouvez nous amener vos cueillettes pour identification et exposition.

société mycologique du Béarn

dernière mise à jour : 2021-09-26 par