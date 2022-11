Salon du Cadeau à Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 18:00:00

Lot EUR Rendez-vous à l’espace Mitterand le 26 et 27 Novembre

Le Samedi de 14h à 18h et Le Dimanche de 10h à 18h Le Club Inner Wheel, club féminin de bénévolat et de services, de Figeac organise pour la 12ème année un Salon du Cadeau.

Pour offrir ou se faire plaisir, le salon du cadeau vous propose une trentaine de stands d’artisanats et de producteurs locaux.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses : céramique, maroquinerie, objets de décoration, vitraux, aquarelles, bijoux, poterie, vêtements, livres, bougies, jeux de société, produits bien être et également pour les gourmands des stands autour du miel, de la noix, de l’épicerie fine. nathalie.capraro@gmail.com +33 6 74 05 79 56 salon du cadeau

