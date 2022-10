SALON DU BRASSEUR Vandœuvre-lès-Nancy, 21 octobre 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

12 Rte de Mirecourt Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-10-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 18:00:00

Le Salon du Brasseur, co-organisé par le Musée Français de la Brasserie et DESTINATION NANCY, est le salon professionnel et technique leader en France destiné aux brasseurs professionnels et amateurs. Pour cette nouvelle édition, plus de 170 exposants seront présents dont 33% d’internationaux.

Des ateliers techniques et des conférences scientifiques seront animés par des professionnels reconnus tout au long du salon. Des démonstrations ponctueront également ces deux jours, et les deux syndicats professionnels de la brasserie, Brasseurs de France et le Syndicat National des Brasseries Indépendantes, ainsi que plusieurs organismes de formation, viendront pour favoriser les rencontres professionnelles et les échanges.

Tarif : 10€ ou gratuit sur invitation

+33 3 83 36 81 85 https://www.salondubrasseur.com/

