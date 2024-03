Salon du bois Husseren-Wesserling, samedi 23 mars 2024.

Salon du bois Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Voici la 5ème édition du salon du bois VIVE LE BOIS qui se prépare. Cette année la manifestation se déroulera le samedi 23 et le dimanche 24 Mars 2024 de 10h00 à 18h00, dans les espaces du pavillon des créateurs.

Nous vous rappelons que cette rencontre, s’articule autour du travail du bois, et de tout ce qui peut s’y rapporter. Ces petits trésors feront le bonheur de tous ceux et toutes celles qui veulent faire plaisir ou se faire plaisir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est pav.com2020@gmail.com

L’événement Salon du bois Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin