Salon du Bien vivre et du bien manger Salle Aixagone / Le Village des Automates Saint-Cannat, samedi 2 mars 2024.

Le salon du Bien Vivre et du bien manger se veut être un salon à thème. Pour cette édition le thème est la fête de la bière avec différentes bières et un espace restauration avec véritable choucroute alsacienne mais aussi d’autres restaurations variées.

Salon gastronomique qui met en relation producteurs, viticulteurs, mais aussi commerçants vendant des produits d’exception avec une clientèle qui souhaite trouver la qualité et l’authenticité dans les produits. EUR.

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00



L’événement Salon du Bien vivre et du bien manger Saint-Cannat a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence