Salon du Bien Vivre Bettancourt-la-Ferrée Complexe Jean Jaurès à Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée, vendredi 17 mai 2024.

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai prochain, rendez-vous au Salon du Bien Vivre, au Complexe Jean Jaurès à Bettancourt-la-Ferrée. Gratuit, ouvert à tous

Début : 2024-05-17T14:00:00+02:00 – 2024-05-17T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Cette 3ème édition est une invitation à venir à la rencontre de plus de 70 exposants sur des thématiques variées telles que le bien être, la santé, les loisirs, la culture,l’artisanat, la gourmandise ou encore l’environnement et l’habitat. De nouveaux exposants viendront compléter nos allées à côté de nos plus fidèles participants.

De plus, pour fêter cette année olympique, un village sportif sera installé par les membres de l’Union des Sports et Loisirs de l’Ornel. Les visiteurs du salon pourront participer à des initiations et démonstrations sportives. Un show musical interprété par Christopher Muel et Adeline Paris, accompagnés de danseuses, clôturera en beauté le salon le dimanche à partir de 17h00.

Cet événement gratuit offert au public peut se tenir grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles de la médiathèque et de l’Association Municipale Culturelle de Bettancourt-la-Ferrée qui s’impliquent sans compter pour le succès de cette 3ème édition.

Le programme complet est disponible sur la page Facebook https://www.facebook.com/groups/385031417445050/

Complexe Jean Jaurès à Bettancourt-la-Ferrée 1, rue du fond des Vaux Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est