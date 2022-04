SALON DU “BIEN NAITRE ET BIEN GRANDIR”, 21 mai 2022, .

SALON DU “BIEN NAITRE ET BIEN GRANDIR”

2022-05-21 – 2022-05-27

Salon dédié aux parents et futurs parents.

Du désir de devenir parents aux premières années de la vie de l’enfant, l’objectif est de trouver lors de ce salon une multitude de réponses, de soins, de prestations ou de matériel ludique et de puériculture.

Une trentaine d’exposants seront présents, tous spécialistes de l’univers de la parentalité, principalement du Sud-Loire et du Pays de Retz, dans l’optique de valoriser le savoir-faire local : spécialistes des médecines douces et traditionnelles, accompagnement périnatal (allaitement, portage, projet de naissance, PMA, doula, massage bébé avec papa et maman), fournisseurs de produits d’hygiène et de soins, d’art culinaire, des créateurs de vêtements enfants et futures mamans, vêtements d’allaitement, d’accessoires, livres, jeux et jouets, photographe…

Salon du « Bien naître et bien grandir », organisé par l’association de gestion MAM Lulu Marmo’tine.

mamlulumarmotine@gmail.com +33 6 61 38 00 06

