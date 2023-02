SALON DU BIEN-ETRE & ZEN ATTITUDE Espace sports et loisirs La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

2023-07-01 – 2023-07-02
Espace sports et loisirs
Avenue des sports
La Plaine-sur-Mer
Loire-Atlantique

2023-07-01 – 2023-07-02

Espace sports et loisirs Avenue des sports

La Plaine-sur-Mer

Organisé par l'association Bien-être & Zen Attitude

Salon “Bien- être & Zen Attitude” avec 35 exposants (kinésiologie, énergétique, réflexogie, Feng Shui, luxopuncture, liththérapie, médium, cartomancie, développement personnel, taralogue…)

Conférences, ateliers, boutiques, créateurs, produits Aloe Vera , tombola.

Restauration sur place L’évènement qui fait du bien! nathzenattitude2021@gmail.com +33 6 02 59 87 96 Espace sports et loisirs Avenue des sports La Plaine-sur-Mer

