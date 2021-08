SALON DU BIEN ÊTRE “TERRE HAPPY” À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 2 octobre 2021, Baugé-en-Anjou.

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

2 EUR Le salon Terre Happy vous invite à vous ressourcer et consommer autrement. Venez à la rencontre de 60 exposants bien-être, habitat sain, produits naturels et producteurs/artisans locaux.

Conférences et ateliers vous permettront de découvrir des activités alternatives.

Adoptez la Zen Attitude avec les salons Terre Happy !

+33 6 13 44 01 36

