Salon du bien-être

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à salle municipale

pass sanitaire obligatoire Les bénéfices iront à Haïti grâce à l association toutzanmi

2€/personne, gratuit pour les – 12 ans

Nous avons tous et toutes besoin de nous chouchouter, de retrouver le chemin de la nature … ce salon vous permettra de découvrir différentes formes de bien-être et de ressourcement salle municipale avenue Niedernberg santes Santes Nord

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T19:00:00

