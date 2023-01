Salon du bien être Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Salon du bien être Saint-Martin-de-Crau, 24 février 2023, Saint-Martin-de-Crau . Salon du bien être Rue des compagnons Salles Mistral et Aqui Sian Ben Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons

2023-02-24 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-27 19:00:00 19:00:00

Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône 7ème édition du salon du bien-être organisé par l’association Namasté. Un week-end dédié à la relaxation aux médecines douces et au développement personnel. Une soixantaine d’exposants vous accueillent. Différents ateliers conférences se succèderont autour de nombreuses thématiques. Restauration sur place. Ressourcez-vous le temps d’un week-end ! +33 6 29 32 10 91 Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons Ville Saint-Martin-de-Crau lieuville Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Salon du bien être Saint-Martin-de-Crau 2023-02-24 was last modified: by Salon du bien être Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 24 février 2023 Bouches-du-Rhône Rue des compagnons Salles Mistral et Aqui Sian Ben Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône