Salon du bien-être Romanswiller, dimanche 7 avril 2024.

Salon du Bien Être qui aura lieu les 6 et 7 avril 2024 à Romanswiller Salle Vogésia.

Samedi de 14h à 18h et dimanche 10h à 18h.

Entrée 2€ donnant droit à la participation à une tombola. De nombreux lots et bons cadeaux sont en jeu.

Buvette et petite restauration sur place. EUR.

