Salon du bien-être Montrond, dimanche 10 mars 2024.

Salon du bien-être Montrond Jura

Salon du bien-être en partenariat avec l’association la tour d’Otton.

Une vingtaine d’exposants thérapeutes et artisans locaux.

Huit conférences sur la journée.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite offerte avec un repas acheté.

Repas adulte 14€ et repas enfant 8€.

Entrée 2€ (gratuit moins de 16 ans). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Salle de la Vouivre

Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

