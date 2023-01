Salon du Bien-être Mieux-être de Sanguinet Sanguinet, 12 mars 2023, Sanguinet Sanguinet.

Salon du Bien-être Mieux-être de Sanguinet

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet Landes

2023-03-12 09:30:00 – 2023-03-12 18:00:00

Salle des fêtes Place de la Mairie

Sanguinet

Landes

Sanguinet

EUR 3 3 Salon regroupant les offres de soins et de bien être sur Sanguinet et les environs, s’adressant à toute personne en quête de bien être ou de mieux être dans le cadre d’une pathologie ou non.

Permettre de connaitre les professionnels proches, de les rencontrer et d’échanger.

Présence de naturopathe, sophrologue, reflexologue, masseurs, art thérapeute, tatouage, hypnose, gemmologie, yoga, sport détente , mini conférences et ateliers pratiques etc …

Les Roses d’Octobre Sanguinet

Association Les Roses d’Octobre Sanguinet

Salle des fêtes Place de la Mairie Sanguinet

