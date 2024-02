Salon du bien être Martizay, dimanche 10 mars 2024.

Salon du bien être Martizay Indre

Dimanche

Un temps pour soi.Familles

Praticiens bien être, ateliers, beauté et produits cosmétiques, lingerie et parfums, pierres et bijoux, thérapeute. Restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

place du champ de foire

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Salon du bien être Martizay a été mis à jour le 2024-02-24 par Destination Brenne