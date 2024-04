Salon du Bien-Être Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges, samedi 12 octobre 2024.

Les 11, 12 et 13 octobre, le pavillon de Buxerolles accueille le salon du bien être. Un week-end pour prendre soin de vous!

Plus de 130 exposants professionnels, vous proposerons des stands et animations autour de la santé, de la détente, de la nutrition, du confort, des médecines douces et naturelles, de la forme, de la relaxation, des produits bio…

Restauration sur place une cuisine naturelle et bio vous sera servie (petits-déjeuners, déjeuners, collations, pauses gourmandes) ainsi que des menus vegans et sans gluten.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 10:00:00

fin : 2024-10-13 19:00:00

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

