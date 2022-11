SALON DU BIEN-ÊTRE Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Rendez-vous au salon du bien-être où vous trouverez une trentaine d’exposants : produits éco-responsables respectueux de l’environnement, bougies, savons, pierres, produits de soin…

Un salon pour rencontrer des masseurs, sophrologues, énergéticiens, coach sportif…

Stands de lithothérapie, arbres de vie, bijoux bien-être.

Un salon où vous pourrez vous restaurer sainement.

Un salon avec des conférences et ateliers gratuits pour s’enrichir et échanger. Rendez-vous au salon du bien-être où vous trouverez une trentaine d’exposants. Un salon où vous pourrez vous restaurer sainement.

+33 4 67 11 84 90

