Salon du bien-être Levet

Levet

Salon du bien-être Levet, 12 mars 2022, Levet.

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 17:00:00

Levet Cher Levet De nombreux exposants vous attendent samedi après-midi et dimanche toute la journée à la salle polyvalente de Levet. Une journée de rencontre, d’échange, autour des médecines douces, du zen, et de la relaxation ! faîtes de belles découvertes, le monde du bien-être n’aura plus de secrets pour vous. trocplanteslevet@live.fr De nombreux exposants vous attendent samedi après-midi et dimanche toute la journée à la salle polyvalente de Levet. troc plante levet

