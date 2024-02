Salon du bien-être – Les 24 et 25 février Salle Polyvalente Gratentour, samedi 24 février 2024.

Salon du bien-être – Les 24 et 25 février Des Ateliers et des Conférences seront animés tout au long du week-end, par des professionnels affûtés en médecine douce 24 et 25 février Salle Polyvalente Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

50 Exposants en Médecine douce (naturopathe, réflexologue, géobiologue, yoga, méditation, coach de vie, DO-IN, Fleurs de Bach, communication animale, numérologie…),10 Artisans-Créateurs (savons, miel, bonbons aux huiles essentielles, bougies, bijoux, pendules, fleurs de vie, instruments de musique, livres…) et Vente de produits naturels et Bio.

– Concert de Bols tibétains et d’élixirs sonores, présenté par un Musicothérapeute de renom.

– Démonstration de fabrication d’un Savon BIO.

L’inauguration de cette première édition du Salon du Bien-Être se déroulera le Samedi 24 Février à 11H !

Restauration végétarienne et traditionnelle sur place. Buvette/Tombola

Salle Polyvalente 13 Rue de Maurys, 31150 Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61555683061694&locale=fr_FR »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gratentour.fr/wp-content/uploads/2024/01/PROGRAMME-GRATENTOUR-A5.pdf »}]

médecine santé