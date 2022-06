Salon du Bien-être Lambesc, 12 novembre 2022, Lambesc.

avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc

2022-11-12 – 2022-11-13

Lambesc 13410 Lambesc

Venez à la rencontre des thérapeutes : Sophrologie, Coach de vie, Hypnothérapie, Lithothérapie, Reiki, Yoga, Astrologie, Magnétisme, Siatsu, Naturopathie, Iridologie, Bijoux magnétiques, Massage Ayurvéda, Nutrition, Produits Santos Polo, Savon d’Anesse, Radiesthésie, Réflexologie plantaire, Couture Zéro déchet, Coiffure, Mnémoénengéticienne, Lahochi…



Et des artisans bio comme maquillage, vêtements bio, jouets en bois, parfums et food truck…



Des ateliers découvertes et des conférences animeront ces journées avec la présence de Marie Patricia Huet qui est tant demandée à chaque salon.



Comme lors des précédents salons, Laurent sera là pour vous proposer une initiation à l’instrument Handpans tout le long du week-end.



Une tombola sera également mise en place le dimanche à 17h.



Un Food Truck sera présent pour proposer une restauration sur place.

Un week-end dédié au Bien-être !

+33 7 61 96 34 24

avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc

