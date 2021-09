Salon du Bien-Être La Ciotat, 18 septembre 2021, La Ciotat.

Salon du Bien-Être 2021-09-18 – 2021-09-19 Parc du Domaine de La Tour 461-559 avenue Guillaume Dulac

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Après cette longue période de confinement due au Covid19, nous ressentons le besoin profond de faire attention à notre bien-être corporel et mental. Cet épisode de pandémie mondiale a causé énormément de stress et d’isolement. Il est important de proposer un salon où rayonnent bienveillance et positivité dans le but de partager un moment convivial.



Pourquoi un tel salon à La Ciotat ? Au cœur de la méditerranée, La Ciotat est une ville entre terre et mer qui offre un cadre tout à fait approprié pour un salon de proximité favorisant la rencontre des particuliers, des entreprises et des professionnels de cette ville.



L’objectif de ce salon est de réunir et faire connaître au grand public des acteurs locaux dans les domaines de : l’alimentation, la nutrition, des médecines douces, du développement personnel, de la beauté et santé au naturel, de l’environnement et du développement durable.



Ce salon est gratuit et ouvert à tous. Les bénéfices seront versés au profit d’associations dédiées à soutenir les personnes démunies ou en détresses.



Au programme:

– Un marché des exposants et des producteurs

– Des ateliers pratiques et découvertes

– Des animations

– Des conférences médicales et bien-être animées par des professionnels

Le Rotary club La Ciotat Ceyreste et Holistic Popup en partenariat avec la Ville de La Ciotat sont heureux de vous annoncer la 1ère édition de leur salon caritatif du bien-être et du bien vivre.

contact@holisticpopup.com +33 6 67 24 04 60

