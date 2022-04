Salon du Bien-être “Histoire Zen” à Saint-Cannat Saint-Cannat, 30 avril 2022, Saint-Cannat.

Salon du Bien-être “Histoire Zen” à Saint-Cannat Salle Aixagone au Village des Automates Route nationale 7 – Le Plan d’Aigues – Chemin de la Diligence Saint-Cannat

2022-04-30 – 2022-05-01 Salle Aixagone au Village des Automates Route nationale 7 – Le Plan d’Aigues – Chemin de la Diligence

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

3 3 Le Salon Bien-être à Saint Cannat, c’est 3 univers :



● Univers Bio : Alimentation bio, Vêtements bio, Cosmétiques bio, Huiles essentielles, Savons naturels, Thé et tisanes Bio, Aliments sans gluten, Habitat écologique, Energies renouvelables, Traitement de l’eau …



● Univers et espace Bien être : Santé au naturel, Minceur, Beauté, Accessoires de beauté, Spa, Massages, Développement personnel, Formation, Coaching, Relooking, Feng shui …



● Univers et espace Médecine douce : Acupuncture, Ostéopathie, Hypnose, Reiki, Réflexologie, Sophrologie, Mémoires cellulaires, Yoga, Naturopathie, Médecine chinoise …



Venez échanger avec les exposants, les thérapeutes, les artisans, créateurs et les coachs de vie.

Histoire Zen, le salon du Bien-Etre, du Développement Personnel et des Médecines Douces à Saint-Cannat, 2000 m2 intérieur et extérieur, 90 exposants, 40 ateliers et conférences

sabine.ernandes@outlook.fr +33 6 00 00 00 00 https://www.histoirezen.com/

Le Salon Bien-être à Saint Cannat, c’est 3 univers :



● Univers Bio : Alimentation bio, Vêtements bio, Cosmétiques bio, Huiles essentielles, Savons naturels, Thé et tisanes Bio, Aliments sans gluten, Habitat écologique, Energies renouvelables, Traitement de l’eau …



● Univers et espace Bien être : Santé au naturel, Minceur, Beauté, Accessoires de beauté, Spa, Massages, Développement personnel, Formation, Coaching, Relooking, Feng shui …



● Univers et espace Médecine douce : Acupuncture, Ostéopathie, Hypnose, Reiki, Réflexologie, Sophrologie, Mémoires cellulaires, Yoga, Naturopathie, Médecine chinoise …



Venez échanger avec les exposants, les thérapeutes, les artisans, créateurs et les coachs de vie.

Salle Aixagone au Village des Automates Route nationale 7 – Le Plan d’Aigues – Chemin de la Diligence Saint-Cannat

dernière mise à jour : 2022-04-22 par