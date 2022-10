Salon du bien-être Goudelin, 22 octobre 2022, Goudelin.

Salon du bien-être

Rue de la Mairie Salle polyvalente Goudelin Ctes-d’Armor Salle polyvalente Rue de la Mairie

2022-10-22 – 2022-10-23

Salle polyvalente Rue de la Mairie

Goudelin

Ctes-d’Armor

Goudelin

Organisé par l’association La maison des Petits Cœurs. Au fil du week-end, plusieurs conférences seront proposées en plus des nombreux exposant praticiens exerçants dans de très nombreux domaines : compléments alimentaires, soins énergétiques, reiki, do in, magnétisme, lithothérapie, naturopathie, massages, voyance, yoga & relaxation, médium, sophrologie, médecine chinoise, géobiologie & radiesthésie, médecine douce, réflexologie plantaire, organisation d’événements sur le bien-être et spiritualité, coupeur de feu, produits bien-être, iridologie, librairie spécialisée, harmonisation des lieux, amma, sonologie. Programme des ateliers et conférences : samedi 22 octobre à 15h, conférence « Nos émotions influencent la physiologie du corps » avec Claudia Gatti ; dimanche 23 octobre ateliers « à la recherche des pépites à l’intérieur de soi » et « Comment retrouver un sommeil réparateur ?» avec Stéphanie Chauvet (méditation/ hypnose, écriture intuitive et soins énergétiques).

lamaisondespetitscoeurs@gmail.com +33 6 86 70 76 62

Salle polyvalente Rue de la Mairie Goudelin

dernière mise à jour : 2022-10-07 par