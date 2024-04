Salon du bien-être Salle de spectacle Excideuil, samedi 7 septembre 2024.

Salon du bien-être Salle de spectacle Excideuil Dordogne

Découverte de techniques thérapeutiques, produits du bien-être, cosmétiques et alimentaires…

Se faire plaisir, un bon moment de détente et de relaxation, de belles rencontres avec les thérapeutes de votre secteur. Renseignez vous à chaque stand, faites connaissance, découvrez les différentes techniques proposées, des dizaines de produits et des gourmandises bio vous seront présentées. Un grand moment de bonheur et de bien-être vous y attend ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Salle de spectacle Château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine peru1953@hotmail.fr

L’événement Salon du bien-être Excideuil a été mis à jour le 2024-04-05 par Isle-Auvézère