Salon du Bien Etre et du Bio du Printemps Senlis Senlis

Senlis

Salon du Bien Etre et du Bio du Printemps Senlis, 6 mai 2022, Senlis. Salon du Bien Etre et du Bio du Printemps Senlis

2022-05-06 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Senlis Oise Sous la voûte de l’église Saint-Pierre, magnifique édifice gothique du XIe siècle, au cœur de la ville, nous organisons pour vous un salon d’une cinquantaine de stands bien au chaud prêt pour accueillir les amateurs de bio et du bien-être.

Prenez le temps de prendre soin de vous !

Lors de ces trois jours, vous pourrez gratuitement découvrir les différentes méthodes pour améliorer votre bien-être au quotidien.

Vous pourrez bénéficier des conseils d’une cinquantaine d’exposants en développement personnel afin de vous sensibiliser à une démarche de bien-être.

Senlis

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

