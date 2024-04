Salon du Bien-être et du Bio de Senlis du 17 au 19 mai 2024 ancienne église Saint Pierre, Senlis, Oise Senlis, vendredi 17 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-17 10:00

Fin : 2024-05-19 19:00

Nous sommes ravis de vous convier à l'événement le plus attendu de l'année dans le domaine du bien-être et du bio de la région : Le salon du Bien-être et du Bio de Senlis du 17 au 19 mai 2024

Nous sommes ravis de vous convier à l’événement le plus attendu de l’année dans le domaine du bien-être et du bio de la région : Le salon du Bien-être et du Bio de Senlis du 17 au 19 mai 2024

Venez découvrir un monde de détente, de santé et de vitalité dans un lieu et une ville empreinte d’histoire et de culture.

Cette parenthèse enchantée se déroulera au cœur de notre belle ville, Senlis, dans l’Espace Saint Pierre, un lieu empreint de sérénité qui se prête parfaitement à l’exploration du bien-être sous toutes ses facettes.

vendredi 17 mai : 10h-19h

samedi 18 mai: 10h-21h

Dimanche 19 mai: 10h-19h

Nos professionnels de santé seront là pour vous accueillir chaleureusement. Ils partageront leurs connaissances et leurs expertises pour vous aider à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Vous pourrez assister à des démonstrations fascinantes et même essayer diverses pratiques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Plus de 60 exposants seront présents pour vous proposer des thérapies d’accompagnements, des soins énergétiques, mais aussi des créateurs de l’artisanat, des produits bio et bien être, bref de quoi découvrir ou redécouvrir le bien être et se faire plaisir le tout dans une ambiance familiale et joyeuse.

Entrée gratuite au salon et accès libre aux conférences et ateliers.

Différends stands sur les thérapies naturelles et l’accompagnement physique et émotionnel :

Bains sonores – Numérologie – Sophrologue – Reiki – Hypnose – Litho thérapie – Réflexologie – – Hypnothérapie – Massages – Géobiologie – Artisanat – Herboristerie

Naturopathe – kinésiologie – sophrologie – communication animal – EFT – constellation familiale -amma-assis – aloé vera, bijoux, textile, savons artisanaux – huiles essentielles – Bougies – parfums – artiste holistique -bols tibétains – massage – Fengshui – numérologie sacrée – thérapeute somato émotionnel – praticienne en communication animale – astrologue, voyantes : cartes tarot, oracles et bien plus encore….

Apprenez les secrets de l’alimentation saine et équilibrée. Plongez dans le monde de la médecine alternative et de la naturopathie. Obtenez des conseils précieux pour améliorer votre santé mentale et émotionnelle.

Le salon du Bien-être et Bio de Senlis a pour objectifs de faire connaitre les professionnels du bien-être et des médecines douces, valoriser les acteurs locaux en médecines naturelles, faire intervenir des experts, tomber les préjugés, et développer la découverte des produits naturels ou Bio.

Venez profiter de cette belle opportunité pour vous faire du bien, prendre soin de vous, et surtout, être a l écoute de vous-même.

En plus des nombreux stands, vous pourrez bénéficier de séances privées et assister à des conférences tout au long de ces trois jours magiques.

Venez découvrir un véritable paradis pour le corps et l’esprit, avec une variété d’exposants passionnés et inspirants.

Plongez dans l’univers du bien-être avec des conférences enrichissantes, des ateliers et des démonstrations captivantes.

Le bien-être, tellement important pour évoluer de façon apaisée, est parfois difficile à trouver dans cette société où fusent des pratiques plus ou moins abouties.

C’est pourquoi il nous tenait à cœur de réunir dans notre salon des professionnels aguerris dans des domaines éclectiques pour vous permettre de les découvrir.

La science du bien-être avance à une vitesse fulgurante. Au-travers des ateliers thématiques qui auront lieu lors d’un salon du bien-être, vous en apprendrez plus les mécanismes sous-jacents du bonheur. Apprêtez-vous à élargir le champ de votre horizon…

ancienne église Saint Pierre, Senlis, Oise Place Saint Pierre 60300 Senlis Senlis 60300 Oise